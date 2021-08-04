В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы и пострадавшие

Два человека погибли в среду в результате столкновения двух пассажирских поездов близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии, информирует чешское радио.

Еще несколько десятков человек получили травмы, состояние семерых оценивается как критическое.

На месте происшествия работают медики и десятки спасателей.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что машинист экспресса, направлявшегося в Мюнхен, не отреагировал на сигнал "стой".