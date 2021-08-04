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Дальнее зарубежье 04.08.2021 11:29

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы и пострадавшие

Два человека погибли в среду в результате столкновения двух пассажирских поездов близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии, информирует чешское радио.

Еще несколько десятков человек получили травмы, состояние семерых оценивается как критическое.

На месте происшествия работают медики и десятки спасателей.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что машинист экспресса, направлявшегося в Мюнхен, не отреагировал на сигнал "стой".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, ЖЕЛДОРОГА, КАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ


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В результате столкновения двух поездов в Чехии погиб машинист, несколько десятков человек получили травмы

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]