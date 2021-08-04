Акционеры СК Qala Sigorta в августе изберут независимого члена совета директоров

Акционеры ОАО "Qala Sigorta" 30 августа проведут общее собрание акционеров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"Очередное собрание акционеров созвано на 30 августа. На собрании планируется избрать независимого члена совета директоров общества", - отметили в страховой компании.
Азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" 30 сентября 2015 года закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.
Х.Насирзаде
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