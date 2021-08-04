Число новых случаев COVID-19 в РФ - более 22,5 тыс. за сутки, 790 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 589 случаев, умерли за сутки 790 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 589 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 048 (9,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 790 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 54, в Краснодарском крае - 32. По выздоровлении были выписаны 20 тыс. 096 человек.
В российской столице в среду, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 502 новых случая COVID-19, 4 тыс. 302 пациента выздоровели.
В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировано 1 тыс. 906 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 517.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 356 тыс. 784 случая коронавирусной инфекции, 161 тыс. 715 умерших и 5 млн 679 тыс. 842 выписанных.
РФ принимает активное участие в обсуждении вопроса размещения пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы - посол
Эрдоган поблагодарил Алиева за помощь Турции в тушении лесных пожаров
Милли Меджлис лишил неприкосновенности депутата, избившего полицейского
Акционеры СК Qala Sigorta в августе изберут независимого члена совета директоров
Оборот по сделкам на БФБ за 7 месяцев 2021г вырос на 57%
Нефть дешевеет третью сессию подряд, Brent торгуется на уровне $72,39 за баррель
Mattel создала Барби в честь разработчика вакцины от коронавируса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 199,5 млн - университет Хопкинса
29 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Олимпиаде в Токио
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог