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СНГ 04.08.2021 12:11

Число новых случаев COVID-19 в РФ - более 22,5 тыс. за сутки, 790 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 589 случаев, умерли за сутки 790 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 589 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 048 (9,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 790 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 54, в Краснодарском крае - 32. По выздоровлении были выписаны 20 тыс. 096 человек.

В российской столице в среду, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 502 новых случая COVID-19, 4 тыс. 302 пациента выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировано 1 тыс. 906 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 517.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 356 тыс. 784 случая коронавирусной инфекции, 161 тыс. 715 умерших и 5 млн 679 тыс. 842 выписанных.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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