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СНГ 04.08.2021 15:52

Президент Украины обещает дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту граждан Белоруссии, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью, сообщается на сайте главы государства.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

В сообщении отмечается, что уже определен перечень граждан Белоруссии, в отношении которых начата проводиться оценка рисков и осуществляться охрана.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства также отмечается, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, регулярного и достаточного информирования общества о следствии по этому делу.

Гражданина Белоруссии Шишова нашли во вторник мертвым в одном из парков Киева недалеко от места жительства.

"Белорусский дом в Украине" сообщил в соцсетях, что Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. "Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУСЫ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]