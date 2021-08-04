Президент Украины обещает дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту граждан Белоруссии, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью, сообщается на сайте главы государства.
"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.
В сообщении отмечается, что уже определен перечень граждан Белоруссии, в отношении которых начата проводиться оценка рисков и осуществляться охрана.
"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины", - говорится в сообщении.
На сайте главы государства также отмечается, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, регулярного и достаточного информирования общества о следствии по этому делу.
Гражданина Белоруссии Шишова нашли во вторник мертвым в одном из парков Киева недалеко от места жительства.
"Белорусский дом в Украине" сообщил в соцсетях, что Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. "Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.
Михалко назначен новым главой представительства ЕС в Азербайджане
Главы МИД Азербайджана и Японии обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о предотвращении Арменией попытки влета азербайджанского БПЛА на свою территорию
AzerGold направит более 0,8 млн манатов на закупку материалов для Човдарского участка по переработке руды
Москва ожидает от Тегерана поддержки стабильности на нефтяном рынке - постпред РФ
SOCAR примет участие в проекте строительства завода по производству зеленного водорода в Швейцарии
Двенадцать российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, в среду возвращаются в Россию
Минобразования получит 7 млн манатов на ремонт школ, пострадавших от обстрелов ВС Армении
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог