Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0179 RUR   0.0233 GBR   2.3668 TRY   0.2021

Цена на нефть

03.08 $/bbl   WTI 70.56 -0.70 Brent 72.41 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 04.08.2021 15:14

АТОР не видит никаких предпосылок к закрытию Турции

Ассоциация туроператоров России не видит никаких предпосылок к закрытию Турции, спекуляции на эту тему безответственны, заявила в среду исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Самая ходовая новость сейчас в СМИ - дать намек, что Турция закроется. И тут гарантированы миллионные просмотры, возмущения, комментарии. На наш взгляд, делать такого рода сообщения со ссылкой на не очень внятные источники безответственно. Мы не видим на данный момент никаких предпосылок к тому, что страна может закрыться. Если это произойдет, официальные органы заявят об этом без всяких намеков недвусмысленно и однозначно", - сказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Ломидзе, пока спрос на отдых в Турции не достиг уровня 2019 года.

"Спрос ниже, чем в 2019 году, процентов на 25-30. Самое массовое, с возможностью отправиться на чартерах, на данный момент самое дешевое выездное направление не показало прорыва и не вышло на уровень 2019 года. Это значит, что пока рано говорить о полноценном восстановлении в отрасли. Возможно, если бы Турция не была закрыта с середины апреля и до конца июня, динамика была бы иной, и это бы позволило бы достичь показателей 2019 года. Но сейчас показатели ниже", - добавила она.

По решению оперштаба правительства РФ авиасообщение с Турцией было ограничено с 15 апреля по 21 июня для предотвращения завоза коронавируса, туроператорам было запрещено продавать путевки в страну. С 22 июня оно возобновлено в полном объеме, включая чартерные рейсы. В российских СМИ за последние недели несколько раз появлялись сообщения со ссылкой на заявления различных турецких чиновников о возможном закрытии Турции для россиян из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в нашей стране. Каждый раз эти сообщения опровергались посольством страны в РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Российские туроператоры не заметили падения спроса на Турцию из-за лесных пожаров Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа - Новак В Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля Россия поддерживает контакты с Баку и Анкарой с целью сохранения стабильности в регионе - Песков "Рособоронэкспорт": в ближайшие месяцы может быть подписан контракт на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400 Турция вышла у туроператоров в РФ на первое место по продажам

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]