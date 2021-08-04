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Оборона 04.08.2021 15:07

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о предотвращении Арменией попытки влета азербайджанского БПЛА на свою территорию

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о том, что ПВО Армении якобы пресекли попытку нарушения воздушной границы страны беспилотником ВС Азербайджана.

"Информация о том, что армянская сторона якобы пресекла попытку влета беспилотника азербайджанской армии на свою территорию, является очередной ложью и дезинформацией армянской стороны", - отмечается в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские БПЛА не использовались в данном направлении.

"Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается отвлечь внимание от обстрела азербайджанских позиций и запутать общественность. В настоящее время оперативная обстановка в данном направлении находится под контролем азербайджанских подразделений", - заявили в Минобороны.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, БПЛА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]