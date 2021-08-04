Минобороны Азербайджана опровергло информацию о предотвращении Арменией попытки влета азербайджанского БПЛА на свою территорию

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о том, что ПВО Армении якобы пресекли попытку нарушения воздушной границы страны беспилотником ВС Азербайджана.
"Информация о том, что армянская сторона якобы пресекла попытку влета беспилотника азербайджанской армии на свою территорию, является очередной ложью и дезинформацией армянской стороны", - отмечается в сообщении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские БПЛА не использовались в данном направлении.
"Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается отвлечь внимание от обстрела азербайджанских позиций и запутать общественность. В настоящее время оперативная обстановка в данном направлении находится под контролем азербайджанских подразделений", - заявили в Минобороны.
Э.Шафиев
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