Минобороны Азербайджана опровергло информацию о предотвращении Арменией попытки влета азербайджанского БПЛА на свою территорию

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о том, что ПВО Армении якобы пресекли попытку нарушения воздушной границы страны беспилотником ВС Азербайджана.

"Информация о том, что армянская сторона якобы пресекла попытку влета беспилотника азербайджанской армии на свою территорию, является очередной ложью и дезинформацией армянской стороны", - отмечается в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские БПЛА не использовались в данном направлении.

"Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается отвлечь внимание от обстрела азербайджанских позиций и запутать общественность. В настоящее время оперативная обстановка в данном направлении находится под контролем азербайджанских подразделений", - заявили в Минобороны.

Э.Шафиев