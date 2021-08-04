Главы МИД Азербайджана и Японии обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Японии Джейхун Байрамов и Мотеги Тошимитсу в среду по телефону обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами.
"В ходе телефонного разговора министры обсудили нынешнее состояние двухстороннего сотрудничества и перспективы его развития", - отмечается в сообщении МИД.
По данным ведомства, Байрамов и Тошимитсу обсудили вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.
"Глава МИД Азербайджана также проинформировал своего японского коллегу о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях, в том числе о возможностях участия в этом процессе международных и японских инвесторов", - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
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