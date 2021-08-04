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Внешняя политика 04.08.2021 15:55

Главы МИД Азербайджана и Японии обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Японии Джейхун Байрамов и Мотеги Тошимитсу в среду по телефону обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили нынешнее состояние двухстороннего сотрудничества и перспективы его развития", - отмечается в сообщении МИД.

По данным ведомства, Байрамов и Тошимитсу обсудили вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

"Глава МИД Азербайджана также проинформировал своего японского коллегу о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях, в том числе о возможностях участия в этом процессе международных и японских инвесторов", - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЯПОНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]