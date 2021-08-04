SOCAR примет участие в проекте строительства завода по производству зеленного водорода в Швейцарии

Компания SOCAR Energy Switzerland (швейцарская "дочка" компании SOCAR/ГНКАР) примет участие в проекте строительства завода по производству зеленного водорода в Швейцарии.
"Консорциум компаний Alpiq, EW Hofe и SOCAR Energy Switzerland планирует построить электролизный завод мощностью до 10 МВт в муниципалитете Фрайенбах. Завод планируется ввести в эксплуатацию с конца 2022 года, и после полного расширения предприятие будет производить от 1 тыс. до 1,2 тыс. тонн зеленого водорода в год", - говорится в сообщении EW Hofe.
По данным компании, производимый водород по трубопроводу будет поставляться на станцию техобслуживания на автомагистрали Фуксберг, где SOCAR установит водородные заправочные станции в обоих направлениях.
"Зеленый водород, производимый во Фрайенбахе, в условиях интенсивного движения сможет обеспечить максимум около 200 коммерческих электромобилей на топливных элементах. Это позволит избежать выброса около 14 тыс. тонн двуокиси углерода в год", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет построена инфраструктура для доставки этого водорода и на другие водородные заправочные станции в Швейцарии.
"На втором этапе партнеры проекта планируют также поставлять отработанное тепло, образующееся при производстве водорода, в новую региональную сеть централизованного теплоснабжения Energie Ausserschwyz. Это позволит обеспечить теплом до 1300 домашних хозяйств в районах Хёфе и Марш", - отмечает EW Hofe.
Кроме этого, компании намерены протестировать добавление водорода в существующую газораспределительную сеть EW Hofe.
"Партнеры проекта в настоящее время готовят специальные информационные мероприятия для населения, на которых проект будет представлен более подробно и будут даны ответы на все вопросы о водороде-энергоносителе", - говорится в информации.
Как сообщалось, в Швейцарии SOCAR осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, имея сеть автозаправочных станций под брендом SOCAR.
Договор по приобретению SOCAR акций компании Ecco Schweiz GmbH был подписан 16 ноября 2011 года в Цюрихе. В целом покупка обошлась SOCAR в $330 млн.
Кроме того, в Цюрихе находится штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading.
Н.Аббасова
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