Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0179 RUR   0.0233 GBR   2.3668 TRY   0.2021

Цена на нефть

03.08 $/bbl   WTI 70.56 -0.70 Brent 72.41 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2021 20:33

Популярность кандидата в канцлеры ФРГ от социал-демократов не поможет его партии на выборах - немецкий эксперт

Высокие рейтинги кандидата в федеральные канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца не дадут существенных преимуществ социал-демократам в кампании по выборам в бундестаг, считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

"Федеральный канцлер Германии выбирается парламентом, а не избирателями, которые голосуют за ту или иную партию. На данный момент уверенно лидируют христианские демократы, хотя зеленые не намного им уступают. Очевидно, что социал-демократы никак не могут подняться вверх, и продолжают сдавать позиции", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".

Высокие рейтинги Шольца могут быть лишь ситуативным успехом для СДПГ, но не повлияют на ход избирательной кампании, считает эксперт.

"Важен рейтинг партий, а не партийных кандидатов в канцлеры. Хотя Шольц пользуется большим авторитетом у населения с учетом своей деятельности министра финансов в период пандемии. Он раздавал деньги налево и направо. И людям это понравилось, но партия в целом ослабила свои позиции", - сказал собеседник агентства.

Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов, вице-канцлер Олаф Шольц лидирует в предпочтениях немецких избирателей за два месяца до выборов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, подготовленного исследовательским институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

По данным опроса, за Шольца в случае прямых выборов канцлера готовы проголосовать 21% респондентов, за кандидата от "Зеленых" Анналену Бэрбок -18%. Кандидат от Христианско-демократического союза ХДС Ангелы Меркель Армин Лашет пока получает только 15% голосов граждан. Еще месяц назад за Лашета были готовы голосовать 25%.

Что же касается самих партий, то здесь дело обстоит иначе - пока на первое место выходит ХДС с 26% голосов, второе место получают "Зеленые" - за них готовы проголосовать 20% граждан. Социал-демократы СДПГ за два месяца до выборов могут рассчитывать на 16% голосов избирателей, "Свободная демократическая партия" - на 13%, правая "Альтернатива для Германии" - на 10%, "Левые" могут получить 6%.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет определен канцлер Германии, пройдут 26 сентября 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, ЭКСПЕРТ


Похожие новости


Лидер ХДС считает, что выборы нового главы партии состоятся не раньше декабря Германия продолжит помогать Украине вне зависимости от результатов выборов - Меркель Меркель возлагает надежды на новые выборы в Венесуэле Представитель Facebook заявил, что компания заблокировала перед выборами в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов Юнкер поздравил Меркель с победой на выборах Исход выборов в ФРГ отражает общий кризис всей Европы - Слуцкий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]