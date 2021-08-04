Популярность кандидата в канцлеры ФРГ от социал-демократов не поможет его партии на выборах - немецкий эксперт

Высокие рейтинги кандидата в федеральные канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца не дадут существенных преимуществ социал-демократам в кампании по выборам в бундестаг, считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.
"Федеральный канцлер Германии выбирается парламентом, а не избирателями, которые голосуют за ту или иную партию. На данный момент уверенно лидируют христианские демократы, хотя зеленые не намного им уступают. Очевидно, что социал-демократы никак не могут подняться вверх, и продолжают сдавать позиции", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".
Высокие рейтинги Шольца могут быть лишь ситуативным успехом для СДПГ, но не повлияют на ход избирательной кампании, считает эксперт.
"Важен рейтинг партий, а не партийных кандидатов в канцлеры. Хотя Шольц пользуется большим авторитетом у населения с учетом своей деятельности министра финансов в период пандемии. Он раздавал деньги налево и направо. И людям это понравилось, но партия в целом ослабила свои позиции", - сказал собеседник агентства.
Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов, вице-канцлер Олаф Шольц лидирует в предпочтениях немецких избирателей за два месяца до выборов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, подготовленного исследовательским институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.
По данным опроса, за Шольца в случае прямых выборов канцлера готовы проголосовать 21% респондентов, за кандидата от "Зеленых" Анналену Бэрбок -18%. Кандидат от Христианско-демократического союза ХДС Ангелы Меркель Армин Лашет пока получает только 15% голосов граждан. Еще месяц назад за Лашета были готовы голосовать 25%.
Что же касается самих партий, то здесь дело обстоит иначе - пока на первое место выходит ХДС с 26% голосов, второе место получают "Зеленые" - за них готовы проголосовать 20% граждан. Социал-демократы СДПГ за два месяца до выборов могут рассчитывать на 16% голосов избирателей, "Свободная демократическая партия" - на 13%, правая "Альтернатива для Германии" - на 10%, "Левые" могут получить 6%.
Выборы в бундестаг, по итогам которых будет определен канцлер Германии, пройдут 26 сентября 2021 года.
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