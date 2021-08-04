Москва ожидает от Тегерана поддержки стабильности на нефтяном рынке - постпред РФ

Россия надеется, что Иран подключится к усилиям ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке после снятия санкций с Тегерана, заявил постпред РФ в при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Надеемся, что после снятия санкций и восстановления экспорта нефти Иран подключится к усилиям ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке", - написал Ульянов в "Твиттере" в среду.
Он назвал "важным сообщением" письмо избранного президента Ирана Ибрахима Раиси генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо, в котором иранский лидер выразил поддержку усилиям секретариата организации по поддержанию стабильности на рынке нефти в последние два года.
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