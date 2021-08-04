AzerGold направит более 0,8 млн манатов на закупку материалов для Човдарского участка по переработке руды

ЗАО "AzerGold" направит более 805 тыс. манатов на закупку товаром и материалов различного назначения для Човдарского участка по переработке руды.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold заключило с ЗАО "ALR Invest" соответствующий контракт.

Сумма договора -805,515 тыс. манатов.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Б.Рустамбеков