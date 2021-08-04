Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне - СНБО

Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), который базируется в Таллине.

"От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликованном во вторник.

Указывается, что во вторник делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины нанесла рабочий визит в Эстонию, в рамках которого был проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между двумя странами в сфере кибербезопасности.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата СНБО Украины Наталья Ткачук, принявшая участие в визите, отметила, что такой шаг является актуальным в контексте курса Украины на вступление в НАТО.

"Привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО", - цитирует ее слова пресс-служба СНБО Украины.

Ткачук подчеркнула, что привлечение украинских специалистов к работе CCDCOE окажет положительное влияние на эффективность его работы. Также, по ее словам, это будет способствовать усилению возможностей национальной системы кибербезопасности Украины.

"Стороны отметили, что эффективным шагом на пути к присоединению Украины к CCDCOE может быть привлечение украинских экспертов к работе в рамках тематических групп CCDCOE", - сообщили в СНБО.

В свою очередь, государственный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заверил в готовности эстонской стороны способствовать включению Украины в CCDCOE. Заместитель госсекретаря Минобороны Эстонии Маргус Матт отметил, что опыт Украины по противодействию российским кибертакам представляет для НАТО значительный интерес. Также Матт добавил, что Эстония и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее евроатлантических стремлениях.