Брюссель доволен тем, как страны-партнеры выполняют условия «безвиза»

Европейская комиссия (ЕК) в целом довольна тем, как его страны-партнеры с постсоветского пространства и Западных Балкан выполняют условия безвизового режима с ЕС, но продолжает следить за этим процессом.

"Безвизовый режим между ЕС и странами Западных Балкан и членами Восточного партнерства - это важное достижение", - заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, представляя в среду очередной доклад на эту тему.

"Хотя ограничения, связанные с пандемией COVID-19, оказали серьезное влияние на мобильность людей, безвизовые страны на Западных Балканах и на пространстве Восточного партнерства должны по-прежнему наращивать усилия в области управления миграцией и предоставления убежища, а также борьбу с коррупцией и организованной преступностью", - подчеркнула она.

В рамках специальной программы укрепления контактов между людьми для стран-партнеров ЕС граждане Черногории, Сербии и Северной Македонии могут путешествовать по ЕС без визы с декабря 2009 года. Для Албании и Боснии и Герцеговины такая возможность открыта с конца 2010 года. Безвизовый режим ЕС с Молдавией вступил в силу с апреля 2014 года, с Грузией - с марта 2017 года, с Украиной с июня 2017 года. Безвизовый диалог с Россией, как и другие программы сотрудничества ЕС прекратил после 2014 года.

В докладе Еврокомиссия делает вывод, что все заинтересованные страны продолжают соблюдать требования, предъявляемые для либерализации визового режима, и добились прогресса в выполнении рекомендаций Брюсселя.

"Безвизовые поездки продолжают приносить экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам", - отмечается в документе.

Главные критерии проверки на соответствие условиям "безвиза" - реадмиссия (прием обратно нелегальных мигрантов) и число прошений о предоставлении убежища в ЕС. Подавляющее большинство тех, кто приехал в ЕС из этих стран в период пандемии, сделали это на законных основаниях. Продолжается хорошее сотрудничество по репатриации и реадмиссии. Нескольким странам надо продолжить решение проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища в ЕС от своих граждан.

Настоятельно рекомендуется отказаться от практикуемых некоторыми странами-партнерами (например, Черногорией - ИФ) схем предоставления своего гражданства в обмен на инвестиции. Это, по оценке ЕК, используется выходцами из третьих стран как обходной маневр для получения безвизового доступа, а в долгосрочном плане - иммиграции в ЕС.