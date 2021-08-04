Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0179 RUR   0.0233 GBR   2.3668 TRY   0.2021

Цена на нефть

03.08 $/bbl   WTI 70.56 -0.70 Brent 72.41 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.08.2021 20:48

КГБ Беларуси видит в США главного организатора протестов в стране

Наиболее важная роль в организации протестов в Беларуси принадлежит США, заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

"По нашим оценкам, самая важная роль принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы", - сказал Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции" на телеканале СТВ в среду.

По его словам, Минск также видит "неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины".

"По оценкам, нашим и не только нашим, на белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тыс. человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины", - пояснил Тертель.

По его словам, белорусские спецслужбы видят "очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими". Глава КГБ заявил также, что существует "координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба".

Автором белорусского "мятежа" в фильме назвали Майкла Карпентера - старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Кроме того, по данным создателей фильма, за протестами в Беларусистоят эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис, исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски и российский бизнесмен Михаил Ходорковский, находящийся за пределами РФ.

В Беларусипосле 9 августа прошлого года начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]