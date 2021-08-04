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СНГ 04.08.2021 21:19

Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки - оппозиция

Легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из республиканского центра олимпийской подготовки, сообщает оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) в своём Facebook в среду.

"Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в Министерство внутренних дел. А если Кристина не явится в МВД до 12:00 5 августа, то ееуволят и из МВД", - заявили в БФСС.

Фонд приводит текст сообщения, которое получила Тимановская. В нем сказано, что приказом Министерства спорта и туризма она с 5 августа 2021 года откомандировывается в МВД "для дальнейшего прохождения службы".

Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений со спортсменкой решили включить в эстафету 4 по 400 метров.

Национальный олимпийский комитет Беларусипозже отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде "в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская была заявлена на участие в забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Оппозиционный БФСС сообщил в воскресенье, что Тимановскую "насильно вывозят из Токио". Позже фонд сообщил, что "глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного Олимпийского Комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской".

Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио под охраной полиции, а позже гуманитарную визу белорусской спортсменке предоставила Польша.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование, связанное со скандалом вокруг белорусской спортсменки, сообщил представитель МОК Марк Адамс. "Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан", - сказал он журналистам.

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