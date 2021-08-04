Минск рассчитывает на международное расследование фактов насилия к мигрантам в Литве - МИД Беларуси

Минск рассчитывает на международное расследование фактов насилия в отношении мигрантов в Литве, заявили на брифинге в белорусском министерстве иностранных дел в среду.
"Выражена надежда, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, совершаемые под контролем литовских властей. Белорусская сторона также рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека", - сказано в сообщении МИД по итогам брифинга.
Брифинг провел замглавы МИД БеларусиСергей Алейник для руководителей и представителей аккредитованных в республике дипломатических миссий иностранных государств.
В сообщении сказано, что в "ходе мероприятия с участием заместителя председателя Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Романа Подлинева до иностранных дипломатов была доведена объективная и документально-подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе".
"Обращено внимание на последовательные шаги литовской стороны по разрушению выстроенной за многие годы системы добрососедского пограничного взаимодействия между двумя государствами, в числе которых блокировка финансирования соглашения с ЕС о реадмиссии, инициативный разрыв соответствующих двусторонних межведомственных связей и контактов", - отмечается в сообщении.
Во время брифинга внимание иностранных дипломатов акцентировали на "отсутствии реакции со стороны европейских структур на ранее направлявшиеся предложения белорусской стороны по обсуждению миграционных вопросов".
"Действия литовской стороны по корректировке национального законодательства в данной области и издание приказа министра внутренних дел, санкционирующего применение силы в отношении просителей убежища, привели к текущим трагическим последствиям. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека", - заявили в МИД.
Здесь также назвали несостоятельными "попытки литовской стороны представить это (миграционный кризис - ИФ) как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону".
"Подчеркнута полная прозрачность белорусской стороны по данной теме. Подтверждена готовность Беларуси на совместное решение всех сложных вопросов, влияющих на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия. Белорусская сторона никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и ЕС", - заверили в МИД.
Как сообщалось, в среду утром на границе Беларуси и Литвы вблизи пункта пропуска Бенякони был обнаружен гражданин Ирака. Как сообщили в ГПК, он был еще жив, белорусские пограничники пытались оказать ему первую помощь, но молодой человек скончался. Дело расследует Следственный комитет, ситуация под контролем президента Беларуси.
3 августа литовские пограничники начали направлять обратно нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее главой МВД Литвы распоряжения.
В Литву через границу с Беларусьюв этом году проникли уже 4 тыс. 90 нелегальных мигрантов.
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