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Здравоохранение 04.08.2021 23:15

Комбинация "Спутника Лайт" с вакцинами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокий профиль безопасности - РФПИ

Комбинация первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокие показатели безопасности в ходе исследования в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщает в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"В ходе исследования вакцина "Спутник Лайт" применяется в комбинации с другими вакцинами, как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными - отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования", - говорится в заявлении РФПИ.

В нем уточняется, что на сегодняшний день в провинции Буэнос-Айрес проанализированы данные, полученные после вакцинации 121 добровольца следующими комбинациями: "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт"/; данные сравнивались с контрольной группой, которая была вакцинирована первым и вторым компонентом вакцины "Спутник V".

Речь идет о предварительных результатах слепого рандомизированного исследования для оценки иммуногенности и безопасности комбинированного применения первого компонента "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт" на основе аденовируса человека 26 серотипа) и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина). РФПИ является партнером исследования, уточнили в фонде.

"РФПИ первым в мире предложил другим производителям партнерство для проведения совместных исследований комбинированного применения вакцин. Такой подход является наиболее перспективным для борьбы с пандемией, в том числе, с новыми штаммами коронавируса, которые возникают по всему миру. Вакцина "Спутник Лайт" может эффективно применяться в комбинации с другими вакцинами, что подтверждено исследованиями в Аргентине и других странах. РФПИ готов к партнерству с другими производителями для дальнейших исследований комбинированного применения вакцин по всему миру", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В РФПИ отметили, что подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) лежит в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". "С учетом успеха подобного подхода для обеспечения стойкого и долгосрочного иммунитета против новой коронавирусной инфекции РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами. Первое подобное партнерство было заключено в декабре 2020 года между РФПИ, центром им.Гамалеи, ГК "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca, исследования начались в феврале 2021 года", - напомнили в фонде.

"Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России. Показатель эффективности "Спутника Лайт" оценивается на уровне около 80%, что, как отмечают в РФПИ, превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. В настоящее время "Спутник V" одобрен для экстренного применения в 69 странах с населением более 3,7 млрд чел., "Спутник Лайт" после еерегистрации 6 мая в России одобрили Ангола, Венесуэла, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий и Кыргызстан.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]