Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 августа ЦБА установил на уровне 2,0122 манат/1EUR (4 августа - 2,0179 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 августа сохранил на уровне 0,0233 маната/1RUB.
Б.Рустамбеков
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