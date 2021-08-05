Суд в Киргизии арестовал бывшего премьера Сариева

Бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев, задержанный по делу о коррупции при реализации проекта разработки золоторудного месторождения "Кумтор", заключен под стражу, сообщили "Интерфаксу" в Первомайском районном суде Бишкека в четверг.
"Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Темира Сариева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства", - сообщили в суде.
По словам собеседника агентства, Сариев водворен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии до 30 сентября.
Сариев был задержан 3 августа по делу о коррупции при реализации проекта "Кумтор".
По данным ГКНБ, установлено, что Сариев, будучи министром экономики, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.
По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".
Сариев занимал пост премьера Киргизии в 2015-2016 годах. С 2011 по 2015 год был министром экономики страны.
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