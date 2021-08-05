Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0179 RUR   0.0233 GBR   2.3668 TRY   0.2021

Цена на нефть

04.08 $/bbl   WTI 68.15 -2.41 Brent 70.38 -2.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.08.2021 09:14

Суд в Киргизии арестовал бывшего премьера Сариева

Бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев, задержанный по делу о коррупции при реализации проекта разработки золоторудного месторождения "Кумтор", заключен под стражу, сообщили "Интерфаксу" в Первомайском районном суде Бишкека в четверг.

"Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Темира Сариева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства", - сообщили в суде.

По словам собеседника агентства, Сариев водворен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии до 30 сентября.

Сариев был задержан 3 августа по делу о коррупции при реализации проекта "Кумтор".

По данным ГКНБ, установлено, что Сариев, будучи министром экономики, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Сариев занимал пост премьера Киргизии в 2015-2016 годах. С 2011 по 2015 год был министром экономики страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, АРЕСТ


Похожие новости


Уголовное дело экс-премьера Киргизии Бабанова закрыто, он перечислил в бюджет более $1 млн Экс-премьер Киргизии Исаков, приговоренный к 15 годам лишения свободы, отказался от дальнейшего участия в судебных процессах Адвокат экс-премьера Киргизии считает, что его подзащитный получит обвинительный приговор Экс-премьеру Киргизии Исакову предъявлено новое обвинение в коррупции В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев Экс-премьер Киргизии обвинен в коррупции, с него взята подписка о невыезде - Госкомитет нацбезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]