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ТЭК 05.08.2021 09:31

Нефть дорожает после падения накануне, Brent на уровне $70,67 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно повышаются после существенного падения днем ранее на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,67 за баррель, что на $0,29 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,03 (2,8%) - до $70,38 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,48 за баррель, что на $0,33 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,41 (3,4%) - до $68,15 за баррель, опустившись к закрытию рынка ниже отметки в $70 за баррель впервые с 20 июля.

Трейдеры скупают подешевевшее сырье после падения стоимости фьючерсов обеих марок по итогам предыдущей сессии, отмечает S&P Global Platts.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Резервы бензинов в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

"Риски для спроса в Китае остаются темой номер один", - говорит аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт, слова которой приводит MarketWatch. Она отмечает, что некоторые эксперты уже начали пересматривать прогнозы ВВП страны на третий квартал на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции.

"На нефтяном рынке присутствует особая нервозность, поскольку ограничения на передвижение, введенные для борьбы с коронавирусом значительно подрывают спрос на нефть", - говорит Ламбрехт.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

"Быстрое распространение "дельта"-штамма по всему миру и замедление темпов экономического восстановления в Китае омрачают краткосрочный прогноз. Отчет ADP также разочаровал инвесторов, подчеркнув неустойчивое положение на рынке труда", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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