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Дальнее зарубежье 05.08.2021 11:11

США вводят визовые ограничения для чиновников трех стран, замешанных в коррупции - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты ограничат выдачу въездных виз действующим и бывшим чиновникам из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, в отношении которых имеются сведения о причастности к коррупции и нарушению закона.

"Для активизации борьбы с коррупцией сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз в соответствии со статьей 212 "Закона об иммиграции и гражданстве", касающейся выдачи виз нынешним или бывшим государственным должностным лицам Гватемалы, Гондураса или Сальвадора и другим лицам, которые, как считается, несут ответственность или причастны к подрыву демократии или верховенства закона", - говорится в заявлении дипломата, распространенном американским госдепом.

Блинкен пояснил, что эта мера принимается "в рамках усилий по оказанию помощи народам Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в улучшении их политических, экономических условий и условий безопасности", поскольку население трех стран зачастую "сталкивается с коррупцией и безнаказанностью" со стороны руководящих чиновников.

Отказ от выдачи въездных виз в США коснется также членов семей чиновников, которые подпадают под новые требования, отмечается в заявлении госсекретаря.

Он подчеркнул: "С помощью этих ограничений мы посылаем четкий сигнал о том, что те, кто подрывает демократию или верховенство закона в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре, не приветствуются в Соединенных Штатах".

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Тэги: США, ГОСДЕПАРТАМЕНТ, ВИЗЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]