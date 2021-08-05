Узбекистан привлечет кредит ЕБРР на 82 млн евро на развитие пяти ТЭЦ

Правительство Узбекистана утвердило меры по реализации проекта поддержки жизненно важной инфраструктуры в электроэнергетике, предусматривающие использование кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Согласно постановлению кабинета министров, опубликованному в национальной базе законодательства Узбекистана, ЕБРР предоставит кредит в размере 81,6 млн евро на развитие пяти ТЭЦ. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств и операционной ликвидности станций.
Кредитное соглашение между Узбекистаном и ЕБРР по этому проекту было подписано 9 декабря 2020 года. Заем привлекается на 7 лет с льготным периодом 30 месяцев по ставке шестимесячный Euribor+1%.
Деньги будут выделены АО "Ташкентская ТЭЦ" (8,3 млн евро), АО "Навоийская ТЭЦ" (17,2 млн евро), АО "Тахиаташская ТЭЦ" (9,7 млн евро), АО "Сырдарьинская ТЭЦ" (37,8 млн евро) и АО "Талимарджанская ТЭЦ" (8,7 млн евро). Согласно постановлению правительства, координировать работу по проекту будет АО "Тепловые электрические станции".
Погашение долга, включая выплаты по процентам, разовым комиссиям и другим расходам, будет производиться за счет тепловых электростанций - получателей средств.
По данным Минэнерго, в настоящее время в энергосистеме страны действуют 48 электростанций. На начало 2021 года общая установленная мощность электростанций Узбекистана составляет 14,1 ГВт. Порядка 85% выработки электроэнергии приходится на тепловые электростанции, в основном работающих на природном газе, остальное - на ГЭС.
Производство электроэнергии в стране по итогам 2020 года увеличилось на 5% по сравнению с 2019 годом - до 66,4 млрд кВт.ч, в том числе тепловыми электростанциями было выработано 60,75 млрд кВт.ч электроэнергии.
Узбекистан вступил в ЕБРР в 1992 году. Однако к 2009 году взаимоотношения сторон были практически заморожены. Тогда банк объявил об отказе кредитовать правительство Узбекистана в качестве ответной реакции на медлительность в проведении рыночных реформ. Партнерство было возобновлено в 2017 году с избранием президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева.
В сентябре 2018 года банк принял пятилетнюю стратегию финансирования проектов в Узбекистане. Стратегия предполагает инвестирование в частные компании с целью повышения их конкурентоспособности, в проекты, связанные с энергоэффективностью, а также в поддержку регионального и международного сотрудничества страны. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в рамках 92 проектов в экономику Узбекистана.
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