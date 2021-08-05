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Дальнее зарубежье 05.08.2021 12:04

Президент Литвы не исключает возведение части забора на границе с Белоруссией до следующей весны

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложение Службы охраны госграницы о возведении стены с колючей проволокой является экономически приемлемым решением, часть забора на границе с Беларусью должна появиться до весны.

"Это достаточно эффективное решение, которое мы можем реализовать в первом этапе уже до следующей весны, и это, должно быть, позволит нам защитить границу в особо чувствительных местах, где мы видим самый активный поток мигрантов", - сказал Науседа в интервью информационному порталу 15min.lt.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с премьер-министром страны Ингридой Шимоните. Глава правительства заявляла в среду, что в пятницу кабинет министров намерен утвердить необходимые для ускорения строительства забора проекты правовых актов, которые будут переданы в сейм на следующей неделе.

Президент Литвы также заявил, что этот проект может реализовать госпредприятие.

"Мы должны поспешить, чтобы нашлись ведомства, подрядчики, генеральный подрядчик, который будет отвечать за весь процесс. (...) Госучреждения - не самые лучшие предприниматели или исполнители проектов", - сказал Науседа.

"Я думаю, что это может быть одно из энергетических предприятий, у которого есть опыт реализации инфраструктурных проектов", - добавил он.

Науседа в интервью также заявил, что готов обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом способы урегулирования миграционного кризиса в Литве.

"Я сам готов вести переговоры с президентом Турции Эрдоганом, однако для этого мне также необходимы определенные аргументы в переговорах, которые, я надеюсь, у меня скоро будут", - президент.

Науседа отметил, что без веских аргументов результат дискуссий "может быть разочаровывающим". Президент также заявил, что в настоящее время не может рассказать о них более подробно.

В середине июля с визитом в Анкару ездил глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Там он призывал Турцию снижать количество рейсов в Беларусь, идентифицировать следующих транзитом мигрантов, расследовать и пресекать их маршруты.

За минувшие сутки в Литве задержано 19 нелегальных мигрантов, пограничники развернули назад - более 300, с 29 июля это самое небольшое количество, сообщает агентство BNS, ссылаясь на обнародованную в четверг статистику.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]