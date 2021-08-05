Сильные пожары в Греции едва поддаются контролю и продолжают увеличиваться

На греческом полуострове Пелопоннес и острове Эвбея в ночь на четверг пожары вспыхнули с новой силой, несмотря на усилия сотен пожарных взять огонь под контроль, сообщает газета "Катимерини".
По данным издания, крупные пожары продолжают полыхать в регионе Элида на Пелопоннесе. Там пламя угрожает нанести урон зданию Археологического музея Олимпии. Как сообщают в свою очередь западные СМИ, на место стихийного бедствия у археологического объекта прибыли более 170 сотрудников пожарной службы, около 50 пожарных машин, шесть вертолетов и один пожарный самолет.
Как указывает Афинское информационное агентство (ANA), ссылаясь на данные местных властей, пожары в регионе Элида разрушили около 20 домов. Они надвигаются к населенному пункту Лалас к северо-западу от Олимпии.
При этом, как отмечает "Катимерини", стихнувшие ветры помогли немного облегчить ситуацию с пожарами в номе Месиния на Пелопоннесе. Однако существуют опасения, что позднее в четверг ветры усилятся, что приведет к более интенсивному воспламенению.
Более 100 пожарных продолжают предпринимать усилия по локализации пожаров и на острове Эвбея. Там к четвергу пламя разрушило как минимум 150 домов. Пожар окружил десятки деревень. Жителей двух деревень эвакуировали утром в четверг.
По данным ANA, сильные ветры препятствуют усилиям пожарных сдержать возгорание. Так, из-за ветра пожарный самолет не мог даже приблизиться к пламени. Более того, над территорией стоит густой смог, что затрудняет видимость.
Западные СМИ приводят сообщения греческой пожарной службы, согласно которым за последние 24 часа пожарным пришлось иметь дело с 92 лесными пожарами.
Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас в свою очередь заявил, что "самое сложное еще впереди".
Накануне Хардалиас заявил, что за июль в Греции произошли 1584 лесных пожара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.
Накануне греческие СМИ сообщали, что пожары в отдельных районах Греции, в частности, на острове Эвбея и в пригородах Афин, разрушили или повредили более 200 домов.
От пожаров страдает и соседняя Турция. Там стихийное бедствие привело к гибели восьми человек.
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