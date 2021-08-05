Глава Минобороны Израиля допустил возможность военных действий против Ирана

Иран пытается давить на Израиль одновременно с ряда направлений, и израильские военные должны укреплять свой потенциал для нейтрализации такой угрозы, заявил в четверг изданию "Едиот ахронот" министр обороны Израиля Бенни Ганц.
"Иран старается создать вызовы Израилю со многих фронтов, вроде наращивания своих сил в Ливане и секторе Газа, размещения боевиков в Сирии и Ираке и поддержке своих сторонников в Йемене. Иран - это глобальная и региональная проблема и вызов в адрес Израиля", - сказал министр.
По его словам, военным "надо продолжать развивать свои способности" для реагирования на угрозы со многих сторон.
На вопрос, готов ли Израиль предпринять военные действия против Ирана, Ганц ответил: "Да".
Также он затронул тему с атакой 29 июля на танкер Mercer Street, ответственность за которую Израиль, Великобритания и США возложили на Иран. Ганц отметил, что Израиль ведет по этому поводу с США; одновременно с эти международное сообщество реагирует на происходящее, и вопрос будет поднят на рассмотрение в СБ ООН.
Кроме того, он выразил мнение, что правление нового президента Ирана Ибрахима Раиси может сопровождаться еще более агрессивными действиями Тегерана в регионе.
Накануне Бенни Ганц на встрече с дипломатами государств, состоящих в СБ ООН, заявлял, что Иран через 10 недель сможет добиться прорыва в разработке ядерного оружия.
США во время пребывания на президентском посту Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. В последние месяцы в Вене проходит переговорный процесс, на котором стороны должны решить, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.
В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования правительства Тегеран будет готов продолжить в Вене переговоры о возрождении СВПД.
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