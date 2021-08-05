Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что работа по тяжёлому беспилотному летательному аппарату "Охотник" будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на поставку этих беспилотников в российские Вооружённые силы.

"Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооружённых силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения", - сказал Шойгу в четверг на совещании, которое прошло на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

Министр отметил, что на НАЗ "идёт, пожалуй, одна из самых крупных разработок в области беспилотной авиации - ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник".

При этом он подчеркнул, что в этой работе становятся очень важны контракты жизненного цикла, которые охватывают время от момента создания техники до её утилизации.

"И здесь немаловажным становится то, что мы вместе с ОАК (Объединённой авиастроительной корпорацией - "ИФ) достигли уровня по контрактам жизненного цикла, что крайне важно для Вооружённых сил, - то, чего у нас не было никогда - вышли на 82% по контрактам жизненного цикла. Надо двигаться в этом направлении дальше", - сказал Шойгу.

Он отметил, что министерство обороны уже не первый год занимается разработкой, внедрением, освоением, проверкой высокоинтеллектуальной техники, в которой используются последние достижения в сфере искусственного интеллекта.

"Это нами подтверждено в Сирии. Подтверждено надёжно и основательно. Не случайно самая большая группа инженеров, конструкторов от ОАК, компании "Сухой" и, в частности, от Новосибирского авиазавода, находятся в Сирии. Представители заводов, КБ, находятся там для освоения доводки, проверки, для освоения новых систем и их новых возможностей", - отметил Шойгу.