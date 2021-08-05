ГААД получит 1,1 млн манатов на строительство автодороги в Шабранском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Шабранском районе.

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 1,1 млн манатов на строительство автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ (6 км)-Падар.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Х.Насирзаде