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Транспорт и связь 05.08.2021 15:48

ГААД получит 1,1 млн манатов на строительство автодороги в Шабранском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Шабранском районе.

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 1,1 млн манатов на строительство автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ (6 км)-Падар.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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