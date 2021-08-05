ОДКБ поможет Таджикистану в случае резкого обострения ситуации на границе с Афганистаном

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примет все необходимые меры для оказания помощи Таджикистану в случае резкого обострения обстановки на таджикско-афганской границе, заявили в ОДКБ.

"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе и сопредельных регионах. В случае резкого обострения обстановки и угрозы республике Таджикистан в организации примут все необходимые меры для оказания помощи своему союзнику по защите южных рубежей государств-членов ОДКБ", - сказал "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, отвечая на вопрос о начавшихся учениях и ситуации на афганской границе.

"В данный момент таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе и пока нет необходимости в задействовании механизмов ОДКБ", - сказал он.

Зайнетдинов заявил, что в ОДКБ приветствуют начавшиеся в четверг учения Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на полигонах вблизи границ с Афганистаном.