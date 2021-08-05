Минэкономразвития повысит свой прогноз по инфляции в 5% на 2021 год

Минэкономразвития РФ в конце августа представит уточненный трехлетний макропрогноз, скорректирует ожидания по ряду показателей, в том числе повысит прогноз по инфляции на 2021 год с текущих 5%, сказал министр экономического развития Максим Решетников журналистам.
"В конце августа-начале сентября мы уточним прогноз и представим его на бюджетной комиссии. По ряду позиций прогноз будет уточнен. По инфляции будем пересматривать - цифра в 5% будет уточнена вверх", - сказал министр.
Как сообщалось, по данным Росстата, с начала года инфляция ко 2 августа составила 4,53%.
ЦБ 23 июля повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.
Действующий прогноз правительства по инфляции на этом фоне выглядит значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.
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