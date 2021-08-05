Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0233 GBR   2.3617 TRY   0.2003

Цена на нефть

04.08 $/bbl   WTI 68.15 -2.41 Brent 70.38 -2.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.08.2021 16:27

Дактилоскопия станет обязательной для мигрантов в РФ с 29 декабря - МВД

Иностранные граждане, прибывшие в Россию, с 29 декабря 2021 года будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Так, 29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что данным законом также предусмотрено осуществление госконтроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также выдаче иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Кроме того, планируется введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИГРАНТЫ, ДАКТИЛОСКОПИЯ


Похожие новости


Директор ФСБ встревожен тенденцией появления в мире антиисламского терроризма и хладнокровных психопатов-убийц Президент Молдавии поблагодарил президента РФ за решение вопросов трудовых мигрантов Путин подписал закон о "резиновых офисах" Спецслужбы должны предотвращать перемещение террористов через границы под видом мигрантов - глава ФСБ Президент Додон сообщил о решении Москвы легализовать пребывание в РФ 250 тыс. молдавских граждан Замглавы МВД РФ отмечает отсутствие проблем с азербайджанскими трудовыми мигрантами в России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]