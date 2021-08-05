Дактилоскопия станет обязательной для мигрантов в РФ с 29 декабря - МВД

Иностранные граждане, прибывшие в Россию, с 29 декабря 2021 года будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Так, 29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что данным законом также предусмотрено осуществление госконтроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также выдаче иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Кроме того, планируется введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.