В России на 5% выросло число преступлений, совершенных иностранцами с начала года

Преступность в РФ среди иностранных граждан выросла на 5% в 2021 году, сообщили в пресс-центре МВД России.

"В текущем году наблюдается рост на 5% количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Наряду с этим в их среде наблюдается увеличение противоправной активности, проявляющейся в грубом нарушении общественного порядка, массовых драках, что в нередких случаях сопровождается насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, применением силы в отношении представителей власти, а также воспрепятствованием нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Как пояснил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, по всем указанным фактам сотрудниками ведомства задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности.

"В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы Российской Федерации. Аннулируются документы, дающие право работать на территории Российской Федерации", - сказал Горовой, слова которого процитировала пресс-служба.