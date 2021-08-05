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СНГ 05.08.2021 16:28

В России на 5% выросло число преступлений, совершенных иностранцами с начала года

Преступность в РФ среди иностранных граждан выросла на 5% в 2021 году, сообщили в пресс-центре МВД России.

"В текущем году наблюдается рост на 5% количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Наряду с этим в их среде наблюдается увеличение противоправной активности, проявляющейся в грубом нарушении общественного порядка, массовых драках, что в нередких случаях сопровождается насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, применением силы в отношении представителей власти, а также воспрепятствованием нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Как пояснил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, по всем указанным фактам сотрудниками ведомства задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности.

"В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы Российской Федерации. Аннулируются документы, дающие право работать на территории Российской Федерации", - сказал Горовой, слова которого процитировала пресс-служба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]