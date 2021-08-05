Ибрахим Раиси стал восьмым президентом Ирана

Ибрахим Раиси в четверг принял присягу в иранском парламенте (меджлисе) и, таким образом, стал восьмым президентом Ирана, сообщает иранское телевидение.
На церемонии инаугурации присутствуют более 100 представителей из 73 государств. В частности, прибыли 10 президентов, 20 спикеров парламентов, 11 глав МИД, 10 посланников президентов, министров, а также парламентские делегации. Россию представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, на мероприятии присутствуют главы и представители 11 международных и региональных организаций, а также официальные лица из Европейского союза, Евразийского экономического союза, Межпарламентского союза. Делегацию ЕС возглавил заместитель министра иностранных дел Европейского Союза Энрике Мора.
Как сообщалось, 3 августа руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи вручил Раиси президентский мандат и утвердил его на этом посту.
Президентские выборы, победу на которых одержал Раиси, состоялись в Иране 18 июня. Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в преследовании и казнях политзаключённых в 1980-х годах.
Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и собрать "народное правительство ради сильного Ирана".
В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.
Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он не возражает против продолжения переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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