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ТЭК 05.08.2021 21:01

Иран настроен на позитивную роль в рамках ОПЕК, но против ограничений на производство и экспорт нефти после нормализации ситуации - представитель

Иран продолжит играть позитивную роль в ОПЕК, но не допустит ограничений на производство и экспорт нефти, когда ситуация нормализуется, заявил в четверг постпред Исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

Накануне постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что Иран подключится к усилиям ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке после снятия санкций с Тегерана.

"Надеемся, что после снятия санкций и восстановления экспорта нефти Иран подключится к усилиям ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке", - написал Ульянов в Твиттере.

"Иран всегда был активным и важным участником-основателем ОПЕК и продолжит играть позитивную роль в Организации", - написал Гариб-Абади в своем микроблоге в Твиттере.

"Однако мы всегда говорили, что Иран не примет никаких ограничений на производство и объемы экспорта своей нефти, когда ситуация нормализуется", - сказал иранский постпред.

"Это будет только национальное решение, а не решение, принятое посредством совместных усилий", - отметил Гариб-Абади.

Победивший на президентских выборах в Иране Ибрахим Раиси вступает в четверг в должность главы государства. Считается, что Раиси занимает более жесткую позицию в отношении Запада, чем его предшественник Хасан Рухани.

Вместе с тем, Раиси не возражает против продолжения переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Иран и международные посредники провели в Вене уже несколько раундов переговоров по возвращению к СВПД. Как ожидается, успешное завершение переговоров должно привести к отмене антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]