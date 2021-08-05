Иран настроен на позитивную роль в рамках ОПЕК, но против ограничений на производство и экспорт нефти после нормализации ситуации - представитель

Иран продолжит играть позитивную роль в ОПЕК, но не допустит ограничений на производство и экспорт нефти, когда ситуация нормализуется, заявил в четверг постпред Исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
Накануне постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что Иран подключится к усилиям ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке после снятия санкций с Тегерана.
"Надеемся, что после снятия санкций и восстановления экспорта нефти Иран подключится к усилиям ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке", - написал Ульянов в Твиттере.
"Иран всегда был активным и важным участником-основателем ОПЕК и продолжит играть позитивную роль в Организации", - написал Гариб-Абади в своем микроблоге в Твиттере.
"Однако мы всегда говорили, что Иран не примет никаких ограничений на производство и объемы экспорта своей нефти, когда ситуация нормализуется", - сказал иранский постпред.
"Это будет только национальное решение, а не решение, принятое посредством совместных усилий", - отметил Гариб-Абади.
Победивший на президентских выборах в Иране Ибрахим Раиси вступает в четверг в должность главы государства. Считается, что Раиси занимает более жесткую позицию в отношении Запада, чем его предшественник Хасан Рухани.
Вместе с тем, Раиси не возражает против продолжения переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Иран и международные посредники провели в Вене уже несколько раундов переговоров по возвращению к СВПД. Как ожидается, успешное завершение переговоров должно привести к отмене антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.
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