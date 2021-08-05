В ЕС предлагается инклюзивная модель начального и среднего образования

В Европейском союзе подготовлено предложение о реформе модели начального и среднего образования, внедрении инклюзивного образования, которое отличается многообразием учебной среды и подходов.
"Стремление к более качественному и инклюзивному образованию и обучению никоим образом не ограничивается контекстом COVID-19. Теперь у нас есть возможность учиться на новейшем опыте и, опираясь на него, двигаться вперед. Сегодняшнее предложение отражает видение образования, которое мы хотим иметь в Европе", - заявила в четверг комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль.
Она представила для обсуждения в Совете ЕС Рекомендации о смешанном обучении. По ее словам, это предложение находится в русле общих целей "европейского образовательного пространства" и плана действий ЕС в области "зеленого" и цифрового образования во всем союзе.
В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что "Смешанное обучение" - это когда школа, преподаватель или учащийся используют несколько подходов к процессу обучения. Оно предполагает использование школы как места обучения в сочетании с другими средами (предприятиями, учебными центрами, дистанционным обучением, пребыванием на природе, культурных объектах и т. д.). Или сочетание разных инструментов обучения, которые могут быть цифровыми и нецифровыми.
"Все среды и инструменты должны быть в равной степени доступны для представителей меньшинств, детей с ограниченными возможностями или из неблагополучных в социально-экономическом смысле семей и не должны способствовать дискриминации или сегрегации", - подчеркивает ЕК.
Комиссия рекомендует государствам ЕС мобилизовать или нанять дополнительный персонал, чтобы дать больше времени для индивидуальной работы с детьми и родителями в школе и во внешкольных мероприятиях.
Важные составляющие "смешанного обучения" - это физическое и психическое благополучие учащихся и их семей, а также учителей и инструкторов, развитие их цифровых навыков.
Рекомендации предусматривают партнерство со школой в области инфраструктуры и ресурсов между различными "поставщиками образования": бизнесом, учреждениями искусства, культурного наследия, спорта, охраны природы, высшего образования и научно-исследовательских институтов и т.п.
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