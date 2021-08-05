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Инфраструктура и тендеры 05.08.2021 18:01

Азерсу направит более 8,6 млн манатов на капремонт существующих установок для водоснабжения города Шуша

ОАО «Азерсу» определилась с подрядчиком по проведениию капитального ремонта существующих установок для стабильного обеспечения водой города Шуша.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ОАО «Protean Construction» подписано соответствующее соглашение.

Сумма контракта – 8 млн 631,265 тыс. манатов.

Финансирование данных работ осуществляется за счет средств госбюджета Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ШУША, УСТАНОВКИ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]