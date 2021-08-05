Азерсу направит более 8,6 млн манатов на капремонт существующих установок для водоснабжения города Шуша

ОАО «Азерсу» определилась с подрядчиком по проведениию капитального ремонта существующих установок для стабильного обеспечения водой города Шуша.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ОАО «Protean Construction» подписано соответствующее соглашение.

Сумма контракта – 8 млн 631,265 тыс. манатов.

Финансирование данных работ осуществляется за счет средств госбюджета Азербайджана.

Б.Рустамбеков