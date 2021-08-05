Алиев и Макрон обсудили ситуацию на азербайджано-армянской госгранице

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по региональным вопросам и реализации положений Соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года, ситуации на армяно-азербайджанской границе и укреплению стабильности, безопасности в регионе в постконфликтный период”, - отмечается в информации.

Алиев и Макрон также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних отношений.





Х.Насирзаде