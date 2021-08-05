Алиев и Макрон обсудили ситуацию на азербайджано-армянской госгранице

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
“В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по региональным вопросам и реализации положений Соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года, ситуации на армяно-азербайджанской границе и укреплению стабильности, безопасности в регионе в постконфликтный период”, - отмечается в информации.
Алиев и Макрон также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних отношений.
Х.Насирзаде
Нацбанк Грузии повысил прогноз роста ВВП страны в 2021г до 8,5%, инфляцию ожидает выше целевого показателя
Нефть вновь дорожает после снижения ранее в ходе торгов, Brent - $71,35 за баррель
Минэкономразвития повысит свой прогноз по инфляции в 5% на 2021 год
В Иерусалиме произошли два пожара
Число заражений COVID-19 в мире превысило 200,2 млн
Комбинация "Спутника Лайт" с вакцинами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокий профиль безопасности - РФПИ
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Кабул приветствовал заявление ЕС, осуждающее насилие в Афганистане
Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области Армении - Минобороны Армении
Президент Литвы считает, что белорусские власти, закрыв границы на юге и на западе, используют мигрантов как заложников
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог