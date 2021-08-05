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Внешняя политика 05.08.2021 18:25

Алиев и Макрон обсудили ситуацию на азербайджано-армянской госгранице

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по региональным вопросам и реализации положений Соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года, ситуации на армяно-азербайджанской границе и укреплению стабильности, безопасности в регионе в постконфликтный период”, - отмечается в информации.

Алиев и Макрон также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних отношений.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]