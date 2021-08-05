Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0233 GBR   2.3617 TRY   0.2003

Цена на нефть

04.08 $/bbl   WTI 68.15 -2.41 Brent 70.38 -2.03

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.08.2021 18:51

Россия и Китай готовятся к маневрам с участием 13 тыс. военнослужащих

Около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники будут задействованы в совместном российско-китайском учении "Сибу/Взаимодействие-2021", сообщил Восточный военный округ (ВВО) в четверг.

Учение состоится с 9 по 13 августа на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики.

"В нем примут участие около 13 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.

В сообщении ВВО отмечается, что военнослужащие российского контингента в рамках подготовки к учению "Сибу/Взаимодействие-2021" приняли участие в практической тренировке по десантированию из вертолета посадочным способом. В тренировке были задействованы вертолеты Ми-8 ВВС Китая.

По данным округа, в ходе тренировки военнослужащие с экипировкой и штатным вооружением совершили посадку на воздушное судно, перелет и десантирование в незнакомом районе. Подразделение с ходу совершило многокилометровый марш по пересеченной местности с выполнением ряда практических задач. В ходе учебного мероприятия личный состав применял современные приборы наблюдения и разведки, ручные пулеметы, снайперские винтовки и автоматы АК-12.

"В ближайшее время состоится ряд практических тренировок с участием подразделений как российских, так и китайских войск по взаимодействию. В них примут участие авиационные подразделения обеих сторон", - сообщили в ВВО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Москва и Пекин реализуют комплекс мер по укреплению нацбезопасности России и КНР - Минобороны РФ Действия РФ и Китая в космосе являются опасными - начальник штаба ВВС Великобритании Одной из задач Китая и РФ является совместная борьба с COVID-19 и "политическими вирусами" - глава МИД КНР Советник президента США Салливан обсудил с главой МИД Франции Россию и КНР - Белый дом Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]