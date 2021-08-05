Россия и Китай готовятся к маневрам с участием 13 тыс. военнослужащих

Около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники будут задействованы в совместном российско-китайском учении "Сибу/Взаимодействие-2021", сообщил Восточный военный округ (ВВО) в четверг.
Учение состоится с 9 по 13 августа на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики.
"В нем примут участие около 13 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.
Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.
В сообщении ВВО отмечается, что военнослужащие российского контингента в рамках подготовки к учению "Сибу/Взаимодействие-2021" приняли участие в практической тренировке по десантированию из вертолета посадочным способом. В тренировке были задействованы вертолеты Ми-8 ВВС Китая.
По данным округа, в ходе тренировки военнослужащие с экипировкой и штатным вооружением совершили посадку на воздушное судно, перелет и десантирование в незнакомом районе. Подразделение с ходу совершило многокилометровый марш по пересеченной местности с выполнением ряда практических задач. В ходе учебного мероприятия личный состав применял современные приборы наблюдения и разведки, ручные пулеметы, снайперские винтовки и автоматы АК-12.
"В ближайшее время состоится ряд практических тренировок с участием подразделений как российских, так и китайских войск по взаимодействию. В них примут участие авиационные подразделения обеих сторон", - сообщили в ВВО.
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