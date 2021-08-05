Президент Литвы считает, что белорусские власти, закрыв границы на юге и на западе, используют мигрантов как заложников

Белорусские власти, заявив, что закрывают государственную границу, стремятся воспользоваться как заложниками мигрантами, которые незаконно переходят из Белоруссии в Литву, подчеркивают в Вильнюсе.
"Своими последними заявлениями белорусский режим стремится увеличить напряженность, а для нагнетания ситуации, словно заложниками, стремится воспользоваться привлеченными им нелегальными мигрантами", - заявили агентству BNS в четверг в Офисе президента Литвы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг поручил силовикам закрыть каждый метр границы.
"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - заявил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства в четверг.
Белоруссия на юге граничит с Украиной, на западе - с Литвой и Польшей.
"Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить", - сказал Лукашенко.
"Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря", - добавил президент.
"Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже... Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают", - заявил Лукашенко.
Согласно сообщению Офиса президента Литвы, глава государства Гитанас Науседа подчеркивает, что сейчас для Литвы самое главное - эффективно контролировать свою границу и границу Евросоюза (ЕС). "А у международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим пользуется людьми как средством для достижения своих целей", - отметил он.
В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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