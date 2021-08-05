Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0233 GBR   2.3617 TRY   0.2003

Цена на нефть

04.08 $/bbl   WTI 68.15 -2.41 Brent 70.38 -2.03

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.08.2021 21:16

Новый президент Ирана Раиси призывает Запад снять санкции с его страны

Новый президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе церемонии принятия присяги призвал к снятию с Тегерана западных санкций и пообещал использовать дипломатию и налаживать связи с соседними странами, сообщают в четверг иранские СМИ.

"Мы будем использовать все инструменты, включая дипломатию и разумное взаимодействие с миром... Нашему региону нужен диалог для решения конфликтов. Вмешательство иностранцев (в проблемы ближневосточного региона - ИФ) само по себе проблема, а не решение. Я протягиваю руку дружбы и братства соседним странам", - заявил он.

Раиси добавил, что его основным приоритетом во внешней политике будет "развитие связей с соседями".

Он также напомнил, что в Тегеране желают снятия западных санкций. "Санкции должны быть сняты, и мы поддержим любой дипломатический план, который этому будет способствовать. Наша ядерная программа мирная. В нашей оборонной стратегии нет места ядерному оружию", - сказал Раиси.

Новый президент Ирана пообещал также представить парламентариям список кандидатов в новое правительство на следующей неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Ибрахим Раиси стал восьмым президентом Ирана Володин обсудил с избранным президентом Ирана развитие отношений Москвы и Тегерана Аятолла Хаменеи утвердил Раиси президентом Ирана На церемонии инаугурации президента Ирана будут присутствовать официальные лица из 50 государств Инаугурация президента Ирана Раиси состоится 3 августа Эрдоган поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]