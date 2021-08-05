Новый президент Ирана Раиси призывает Запад снять санкции с его страны

Новый президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе церемонии принятия присяги призвал к снятию с Тегерана западных санкций и пообещал использовать дипломатию и налаживать связи с соседними странами, сообщают в четверг иранские СМИ.
"Мы будем использовать все инструменты, включая дипломатию и разумное взаимодействие с миром... Нашему региону нужен диалог для решения конфликтов. Вмешательство иностранцев (в проблемы ближневосточного региона - ИФ) само по себе проблема, а не решение. Я протягиваю руку дружбы и братства соседним странам", - заявил он.
Раиси добавил, что его основным приоритетом во внешней политике будет "развитие связей с соседями".
Он также напомнил, что в Тегеране желают снятия западных санкций. "Санкции должны быть сняты, и мы поддержим любой дипломатический план, который этому будет способствовать. Наша ядерная программа мирная. В нашей оборонной стратегии нет места ядерному оружию", - сказал Раиси.
Новый президент Ирана пообещал также представить парламентариям список кандидатов в новое правительство на следующей неделе.
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