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Здравоохранение 05.08.2021 22:35

В Малайзии впервые за время пандемии выявили за сутки более 20 тыс. случаев COVID-19

В Малайзии за сутки зафиксировали свыше 20,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в четверг азиатские СМИ.

Этот показатель является рекордно высоким для Малайзии: до сих пор этот показатель в стране ни разу не превышал отметку в 20 тыс.

За минувшие 24 часа зарегистрировали 164 летальных случаев от COVID-19.

В стране с января действует режим ЧС, а с 1 июня там ввели масштабный национальный "локдаун". Несмотря на такие меры, за последние три недели суточный прирост вырос в среднем в два раза.

За время пандемии в Малайзии выявили 1,2 млн случаев коронавируса, около 10 тыс. из них имели летальный исход.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КОРОНАВИРУС, АНТИРЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]