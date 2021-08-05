В Малайзии впервые за время пандемии выявили за сутки более 20 тыс. случаев COVID-19

В Малайзии за сутки зафиксировали свыше 20,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в четверг азиатские СМИ.
Этот показатель является рекордно высоким для Малайзии: до сих пор этот показатель в стране ни разу не превышал отметку в 20 тыс.
За минувшие 24 часа зарегистрировали 164 летальных случаев от COVID-19.
В стране с января действует режим ЧС, а с 1 июня там ввели масштабный национальный "локдаун". Несмотря на такие меры, за последние три недели суточный прирост вырос в среднем в два раза.
За время пандемии в Малайзии выявили 1,2 млн случаев коронавируса, около 10 тыс. из них имели летальный исход.
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