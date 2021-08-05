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Дальнее зарубежье 05.08.2021 21:30

ЕС рассчитывает на конструктивное сотрудничество Ирака по мигрантам в Литве

Евросоюз надеется на дипломатические усилия в отношениях с Ираком, чтобы урегулировать ситуацию на литовско-белорусской границе, где значительную часть прибывающих туда мигрантов составляют иракцы.

"Мы приветствуем решение о приостановке авиарейсов из Ирака в Белоруссию. В настоящий момент мы поддерживаем расширение дипломатических усилий в отношении иракской стороны", - заявила в четверг на брифинге в Брюсселе Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Так она ответила на вопрос о временной приостановке иракскими властями авиарейсов в Минск в качестве жеста по препятствию перемещению мигрантов через Белоруссию на границу с Литвой, являющуюся внешней границей ЕС.

Пресс-секретарь сообщила, что в конце июля состоялись переговоры Борреля с министром иностранных дел Ирака, были также дискуссии на уровне высоких должностных лиц, в частности, в среду с послом Ирака в Брюсселе. Делегация (постпредство) Евросоюза в Ираке также поддерживает контакты со своими иракскими партнерами. "В конструктивном духе" ведутся технические обсуждения.

"Иракская сторона подтвердила своё намерение заниматься этой ситуацией", - сказала Массрали.

Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил 3 августа в Брюсселе, что обстановка на границе Литвы и Белоруссии, усугублению которой способствует увеличение авиарейсов из Ирака в Минск, беспокоит Евросоюз.

"Мы неоднократно отвергали такое использование мигрантов белорусским режимом", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, побывавшая накануне в Литве, признала, что этот вопрос вызывает беспокойство.

"Интенсивные контакты с иракскими властями продолжаются. Мы продолжим работать по этому вопросу с нашими иракскими партнерами", - сообщил Янц.

При этом он указал на то, что увеличившееся количество авиарейсов с мигрантами из Ирака в Белоруссию - это "только один из аспектов данной проблемы".

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила в четверг журналистам, что на границе с Белоруссией возобновляется укладка колючей проволоки для защиты от нелегальных мигрантов.

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Тэги: ЕС, ИРАК, ЛИТВА, МИГРАНТЫ


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