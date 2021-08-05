Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области Армении - Минобороны Армении

Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщает Минобороны Армении.

"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники. Осуществляются работы по строительству помещений тылового обеспечения", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.