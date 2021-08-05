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Регион 05.08.2021 19:50

Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области Армении - Минобороны Армении

Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщает Минобороны Армении.

"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники. Осуществляются работы по строительству помещений тылового обеспечения", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОГРАНИЧНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]