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Здравоохранение 05.08.2021 22:18

Разработчики вакцины Moderna от COVID-19 заявляют о ее эффективности в 93% спустя полгода после прививки

Разработчики вакцины от COVID-19 компании Moderna заверяют в эффективности препарата в 93% даже спустя полгода после вакцинации, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление расположенной в Массачусетсе биотехнологической компании.

"Мы рады сообщить, что наша вакцина против COVID-19 показывает продолжительную эффективность в 93% через шесть месяцев после вакцинации", - заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.

Клинические испытания препарата ранее показывали, что препарат сразу после завершения вакцинации дает эффективность в 94%.

СМИ отмечают, что компании Pfizer и BioNTech, совместно разработавшие вакцину против COVID-19 по технологии, схожей с той, которую применили разработчики Moderna, в июле сообщили, что эффективность действия их вакцины спустя полгода снизилась с 96% до 84%.

Кроме того, Бансель отметил, что Moderna разрабатывает бустерные дозы препарата, и они потребуются до зимнего сезона. По его словам, в условиях ситуации, когда штамм "дельта" быстро распространяется, люди устали носить маски, а с наступлением осени и зимы все больше людей будут перемещаться в помещения, может увеличиться число заражений среди вакцинированных.

"Учитывая наложение этих факторов мы полагаем, что третья, бустерная, доза, вероятно, будет необходима в преддверии зимнего сезона", - заявил он.

Также компания сообщила, что завершила первичное исследование вакцины COVID-19 следующего поколения, ее будет легче хранить и транспортировать, чем ныне применяемый препарат. Вместе с тем, в компании ведется разработки препарата, который предложит защиту сразу от гриппа, COVID-19 и других вирусов.

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Тэги: США, MODERNA, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]