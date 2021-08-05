Разработчики вакцины Moderna от COVID-19 заявляют о ее эффективности в 93% спустя полгода после прививки

Разработчики вакцины от COVID-19 компании Moderna заверяют в эффективности препарата в 93% даже спустя полгода после вакцинации, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление расположенной в Массачусетсе биотехнологической компании.
"Мы рады сообщить, что наша вакцина против COVID-19 показывает продолжительную эффективность в 93% через шесть месяцев после вакцинации", - заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.
Клинические испытания препарата ранее показывали, что препарат сразу после завершения вакцинации дает эффективность в 94%.
СМИ отмечают, что компании Pfizer и BioNTech, совместно разработавшие вакцину против COVID-19 по технологии, схожей с той, которую применили разработчики Moderna, в июле сообщили, что эффективность действия их вакцины спустя полгода снизилась с 96% до 84%.
Кроме того, Бансель отметил, что Moderna разрабатывает бустерные дозы препарата, и они потребуются до зимнего сезона. По его словам, в условиях ситуации, когда штамм "дельта" быстро распространяется, люди устали носить маски, а с наступлением осени и зимы все больше людей будут перемещаться в помещения, может увеличиться число заражений среди вакцинированных.
"Учитывая наложение этих факторов мы полагаем, что третья, бустерная, доза, вероятно, будет необходима в преддверии зимнего сезона", - заявил он.
Также компания сообщила, что завершила первичное исследование вакцины COVID-19 следующего поколения, ее будет легче хранить и транспортировать, чем ныне применяемый препарат. Вместе с тем, в компании ведется разработки препарата, который предложит защиту сразу от гриппа, COVID-19 и других вирусов.
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