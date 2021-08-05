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Здравоохранение 05.08.2021 20:49

В Азербайджане число новых случаев COVID-19 превысило 1 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1196 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 348,074 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Последний раз число зараженных свыше 1 тыс. человек в стране было зафиксировано 5 мая текущего года.

Накануне сообщалось о 996 случаях заражения.


За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 043 человека.


От COVID-19 вылечились 333,913 тыс. (+219 за сутки).


В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 118 человек.


За сутки медики провели 13 046 тестов на коронавирус против 10 465 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 83,746 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]