В Азербайджане число новых случаев COVID-19 превысило 1 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1196 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 348,074 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Последний раз число зараженных свыше 1 тыс. человек в стране было зафиксировано 5 мая текущего года.
Накануне сообщалось о 996 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 043 человека.
От COVID-19 вылечились 333,913 тыс. (+219 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 118 человек.
За сутки медики провели 13 046 тестов на коронавирус против 10 465 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 83,746 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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