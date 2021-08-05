Лидеры оппозиционных французских партий выразили недовольство в своих социальных сетях после того, как Конституционный совет одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, расширение сферы применения "санитарных пропусков".
Глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон назвал решение совета "очень неутешительным". Он также указал в своем твиттере, что Конституционный совет "не обеспечивает защиту никаких свобод, которые ставит под угрозу "санитарный пропуск".
Со своей стороны лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в твиттере обвинила правительство страны в "тотальном лицемерии". По ее словам, Конституционный совет "очень быстро подвергает цензуре любые жесткие меры против законной и незаконной иммиграции", тогда как "не находит ничего против закона, который препятствует свободе передвижения французов в их собственной стране, по принципу вакцинации".
Между тем, по данным парижских СМИ, на центральные улицы французской столице после решения Конституционного совета уже начали выходить недовольные граждане. Демонстранты направляются в сторону Пале-Рояль, их сопровождают стражи порядка.
Ранее сообщалось, что Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.
Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.
Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае - с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.
Этот законопроект вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.
В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.
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