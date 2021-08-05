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Спорт 05.08.2021 22:09

Мессии уходит из "Барселоны"

Аргентинский футболист Лионель Месси покидает "Барселону", так как продление его контракта оказалось финансово невозможным, сообщает в четверг вечером испанский клуб.

"Несмотря на то, что "Барселона и Месси пришли к соглашению и были готовы подписать сегодня новый контракт, это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера", - говорится в заявлении на сайте "Барселоны". В нем отмечается, что под "структурными преградами" подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

"В результате Месси не остается в "Барселоне". Обе стороны очень сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью", - подчеркивает "Барселона".

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Тэги: ИСПАНИЯ, МЕССИ, КАРЬЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]