Аргентинский футболист Лионель Месси покидает "Барселону", так как продление его контракта оказалось финансово невозможным, сообщает в четверг вечером испанский клуб.

"Несмотря на то, что "Барселона и Месси пришли к соглашению и были готовы подписать сегодня новый контракт, это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера", - говорится в заявлении на сайте "Барселоны". В нем отмечается, что под "структурными преградами" подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

"В результате Месси не остается в "Барселоне". Обе стороны очень сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью", - подчеркивает "Барселона".