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Дальнее зарубежье 05.08.2021 23:25

США заявляют после инаугурации Раиси о готовности вернуться к диалогу с Ираном

США готовы вернуться к очередному раунду переговоров с Ираном в Вене вокруг ядерного соглашения, заявила на брифинге в четверг представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Сроки для диалога - не бесконечны, и я знаю, что госсекретарь это четко донес. Прямо сейчас мы готовы к возвращению к седьмому раунду переговоров (с Ираном - ИФ). Инаугурация (нового президента Ирана - ИФ) прошла сегодня, поэтому мы посмотрим, как будут развиваться события", - заявила Псаки, отвечая на вопрос о возможном крайнем сроке с точки зрения Вашингтона в теме продолжения переговоров с Ираном.

"В наших интересах продолжать следовать дипломатическому пути и дальше", - добавила она.

Со своей стороны, представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал Иран в четверг в быстро вернуться к переговорам и добавил, что для Вашингтона это "первоочередная задача".

"Мы призываем Иран вернуться к переговорам в скором времени. Для нас это первоочередная задача. Если президент Раиси действительно хочет снятия санкций, хорошо, это как раз то, что обсуждается в Вене", - заявил Прайс.

В четверг состоялась инаугурация Ибрахима Раиси на посту президента Ирана. Он заявил, что в Тегеране желают снятия западных санкций.

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Тэги: США, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]