США заявляют после инаугурации Раиси о готовности вернуться к диалогу с Ираном

США готовы вернуться к очередному раунду переговоров с Ираном в Вене вокруг ядерного соглашения, заявила на брифинге в четверг представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Сроки для диалога - не бесконечны, и я знаю, что госсекретарь это четко донес. Прямо сейчас мы готовы к возвращению к седьмому раунду переговоров (с Ираном - ИФ). Инаугурация (нового президента Ирана - ИФ) прошла сегодня, поэтому мы посмотрим, как будут развиваться события", - заявила Псаки, отвечая на вопрос о возможном крайнем сроке с точки зрения Вашингтона в теме продолжения переговоров с Ираном.

"В наших интересах продолжать следовать дипломатическому пути и дальше", - добавила она.

Со своей стороны, представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал Иран в четверг в быстро вернуться к переговорам и добавил, что для Вашингтона это "первоочередная задача".

"Мы призываем Иран вернуться к переговорам в скором времени. Для нас это первоочередная задача. Если президент Раиси действительно хочет снятия санкций, хорошо, это как раз то, что обсуждается в Вене", - заявил Прайс.

В четверг состоялась инаугурация Ибрахима Раиси на посту президента Ирана. Он заявил, что в Тегеране желают снятия западных санкций.