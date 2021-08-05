Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0233 GBR   2.3617 TRY   0.2003

Цена на нефть

04.08 $/bbl   WTI 68.15 -2.41 Brent 70.38 -2.03

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.08.2021 22:25

Цена газа в Европе достигла $520/тыс. куб. м, средняя цена с начала года перевалила за $300

Цена газа в Европе, на прошлой неделе штурмовавшая планку в полтысячи долларов за тысячу кубометров, после традиционной коррекции в выходные предпринимает рывок к новым уровням.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах достигла $520 за тысячу кубометров.

В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $301 за тысячу кубов.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отразится на контрактных ценах компании, но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции.

В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром"повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА


Похожие новости


Газ в Европе покорил новую планку, взлетев до $505/тыс. кубов, а котировки в Азии обещают только новые рекорды Цена газа в Европе установила рекорд за последние 3 года - $510/тыс. кубометров Газ в Европе подорожал до $484/тыс. куб. м, а рост цен СПГ в Азии обещает продолжение бурного роста Цена газа в Европе всего за день прибавила 5%, достигнув $484/тыс. куб. м Алиев: Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу – ОБНОВЛЕНО Цена газа в Европе всего за день выросла на 9% - до $451/тыс. куб. м., отыграв большую часть падения за неделю

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]