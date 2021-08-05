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СНГ 05.08.2021 23:08

Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию в Донбассе

Нельзя садиться за стол переговоров с людьми с оружием в руках, поэтому первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе должно стать прекращение огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг, отвечая на вопрос, какими должны быть первые шаги, если говорить о модели будущего Донбасса в части решения гуманитарных, политических и вопросов безопасности.

"Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей - и вообще дело даже не в "Минске", и не в нашем отношении к "Минску", и дело даже не в том, какой процент населения верит в этот "Минск". Суть - прекращение огня... Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить. Это факт", - добавил глава государства.

Он напомнил, что "режим прекращения огня действовал на Донбассе семь месяцев (договоренность в Трехсторонней контактной группе от 27 июля 2020 года - ИФ)". "Да, были провокации с той стороны. Были, конечно. Были ранения. Но ощущение, что мы идем, что мы не теряем людей - оно появилось... Это о том, что, если это работает, значит, можно попробовать идти дальше. А что дальше? Давайте дальше про вывод войск, дальше про то, что мы должны зайти, очень аккуратно, но мы должны быть на границе - это наша граница. Я понимаю, сложно", - сказал Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]