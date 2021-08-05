Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0233 GBR   2.3617 TRY   0.2003

Цена на нефть

04.08 $/bbl   WTI 68.15 -2.41 Brent 70.38 -2.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.08.2021 23:16

Президент Украины считает, что решение вопроса о мире в Донбассе на 90% зависит от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения Украине территорий Донбасса и установления мира в стране, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Я очень этого хочу (прекращения войны в Донбассе - ИФ). Я все делаю для этого. Но - увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю - и президент Российской Федерации знает мое мнение - сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, мира в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.

По его словам, закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) являются "еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу", которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. "Я человек слова - мы все построили. Мы всех туда привезли - наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это. А с их стороны есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что - да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля", - отметил украинский президент.

Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась и с доступом Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донбасс к удерживаемым украинцам. "Доступа у Красного Креста с момента нашей договоренности (в Париже в 2019 году - ИФ) не было ни одного", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил также, что Украина не забывает о жителях Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что нынешнее положение отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является временным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию в Донбассе Территории Донбасса никогда не будут российскими - Зеленский Президент Украины обещает дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность Украине нужны гарантии на 10-15 лет стабильного газоснабжения в случае запуска»Северного потока 2» - Зеленский Зеленский пообещал ответить на статью Путина об отношениях России и Украины Путин убежден, что Киеву Донбасс просто не нужен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]