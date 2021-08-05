Президент Украины считает, что решение вопроса о мире в Донбассе на 90% зависит от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения Украине территорий Донбасса и установления мира в стране, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.
"Я очень этого хочу (прекращения войны в Донбассе - ИФ). Я все делаю для этого. Но - увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю - и президент Российской Федерации знает мое мнение - сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, мира в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.
По его словам, закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) являются "еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу", которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. "Я человек слова - мы все построили. Мы всех туда привезли - наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это. А с их стороны есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что - да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля", - отметил украинский президент.
Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась и с доступом Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донбасс к удерживаемым украинцам. "Доступа у Красного Креста с момента нашей договоренности (в Париже в 2019 году - ИФ) не было ни одного", - сказал Зеленский.
Глава государства заявил также, что Украина не забывает о жителях Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что нынешнее положение отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является временным.
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